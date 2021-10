Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Ouverture du marché au gras Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Ouverture du marché au gras Saint-Astier, 4 novembre 2021, Saint-Astier. Ouverture du marché au gras 2021-11-04 08:00:00 – 2021-11-04 Place de la République Halle

Saint-Astier Dordogne Premier marché au gras de la saison.

Sous la halle, de 8h30 à midi.

Mairie 05 53 02 42 80 ccivs dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Saint-Astier Adresse Place de la République Halle Ville Saint-Astier lieuville 45.14522#0.52857