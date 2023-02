OUVERTURE DU MARAIS COMMUNAL Les Velluire-sur-Vendée Les Velluire-sur-Vendée Catégories d’Évènement: Les Velluire-sur-Vendée

Vendee Les Velluire-sur-Vendée La commune des Velluire-sur-Vendée et le Parc naturel régional du Marais Poitevin vous convient à une journée festive à l’occasion de l’ouverture du marais communal. Venez assister à la mise à l’herbe des animaux pour leur saison de pâturage. Point de rendez-vous :

Parking du Marais communal

Route des huttes Poiré-sur-Velluire

85770 Les Velluire sur Vendée Venez assister à la journée d’ouverture du Marais Communal du Poiré-sur-Velluire ! d.decoene@parc-marais-poitevin.fr +33 5 49 35 15 20 https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/ Les Velluire-sur-Vendée

