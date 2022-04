Ouverture du local de réparation de vélo Combeaufontaine Combeaufontaine Catégories d’évènement: Combeaufontaine

Haute-Saône

Ouverture du local de réparation de vélo Combeaufontaine, 27 avril 2022, Combeaufontaine. Ouverture du local de réparation de vélo Local de réparation de vélo 47 Grande Rue Combeaufontaine

2022-04-27 17:30:00 – 2022-04-27 18:30:00 Local de réparation de vélo 47 Grande Rue

Combeaufontaine Haute-Saône Combeaufontaine EUR 5 Le local d’auto-réparation de vélo « Pignon sur Rue », situé au 47 Grande Rue à Combeaufontaine, ouvrira ses portes, le mercredi 27 avril de 17h30 à 18h30.

Informations au 06 72 41 63 40 ou pignonsurruelocalvelo@gmail.com

Informations au 06 72 41 63 40 ou pignonsurruelocalvelo@gmail.com

