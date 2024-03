Ouverture du Lac Terre d’Auge RD 48 Pont-l’Évêque, samedi 30 mars 2024.

Ouverture du Lac Terre d’Auge RD 48 Pont-l’Évêque Calvados

A l’occasion de la réouverture du Lac Terre d’Auge, béneficiez de 10 % de réduction sur les activités nautiques et 20 % sur les activités terrestres jetski, pédalo, stand up paddle, mini-golf, ….

Le snack de la plage sera également ouvert.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

RD 48 Lac Terre d’Auge

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

