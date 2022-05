Ouverture du jardin pédagogique de la Maison de l’eau Maison de l’eau du SIARH, 4 juin 2022, Carrières-sous-Poissy.

La Maison de l’eau ouvre les portes de son jardin pédagogique le samedi 4 juin 2022. ———————————————————————————— ### Enfants, jeunes ou adultes, des activités pour tous les âges Au programme, **visite libre du jardin avec ses nombreux panneaux pédagogiques**, la mare et pleins d’autres surprises et 4 animations sur des thèmes variés : * La biodiversité au jardin (gestion des végétations spontanées et introduction de nouvelles espèces, dessiner et organiser son jardin, apporter des aménagements spécifiques pour la biodiversité, le recyclage des matières organiques) par Le jardin Du Naturaliste. * La biodiversité du sol par la Maison de la Pêche et de la Nature. * Nos amis les insectes par l’OPIE. * Les trames vertes par Les petits débrouillards.

Entrée libre de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h

La Maison de l’eau vous ouvre les portes de son jardin pédagogique. En famille,venez découvrir notre jardin et participer à nos animations sur le thème du jardin écologique, nos insectes et nos sols.

Maison de l’eau du SIARH 2 boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy Yvelines



