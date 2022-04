Ouverture du Jardin du Bois du Puits – saison 2022 Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Le jardin du Bois du Puits ouvre ses portes pour la saison 2022 ! Il sera ouvert le vendredi, samedi, dimanche et jours féries de 13h30 à 18h30. Vous pourrez parcourir le domaine de 4.5 hectares pour découvrir plus de 2000 variétés étiquetées à travers plusieurs espaces : jardin miroir, italien, coquin … Livret de jeu pour les enfants. Aire de pique-nique disponible sur demande préalable.

leboisdupuits@gmail.com +33 6 07 64 18 82 http://www.jardin-botanique-du-bois-du-puits.fr/

