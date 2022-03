Ouverture du jardin de la Poterie Montsenelle, 14 mai 2022, Montsenelle.

Ouverture du jardin de la Poterie Lithaire 44 route de Prétot Montsenelle

2022-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00 Lithaire 44 route de Prétot

Montsenelle Manche Montsenelle

Jardin de collection protégé par les monts, il profite d’un climat océanique, doux et tempéré, et permet ainsi à de nombreuses espèces exotiques de prospérer. Il s’enrichit chaque année de raretés dénichées chez des pépiniéristes collectionneurs.

Vous pourrez découvrir l’univers de 2 potiers-céramistes, maître artisan d’art et membre d’atelier d’art de France travaillant des grès résistant au gel.

poterieaugresdutemps@gmail.com +33 2 33 47 92 80 http://www.augresdutemps.com/

dernière mise à jour : 2022-03-16 par Côte Ouest Centre Manche