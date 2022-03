Ouverture du jardin de la poterie au profit de la recherche médicale Montsenelle Montsenelle Catégories d’évènement: Manche

Montsenelle

Ouverture du jardin de la poterie au profit de la recherche médicale Montsenelle, 21 mai 2022, Montsenelle. Ouverture du jardin de la poterie au profit de la recherche médicale Lithaire 44 route de Prétot Montsenelle

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 18:00:00 Lithaire 44 route de Prétot

Montsenelle Manche Le jardin de la poterie, créé en 1999 par deux potiers-céramistes, ouvre ses portes au profit de la recherche médicale ” vaincre le cancer du sein “. Les recettes seront reversées au centre François Baclesse.

Les visiteurs pourront y apercevoir un jardin d’ombre, (collection de fougères, podophyllum…), un jardin de graviers, espace minimaliste et reposant entouré de murs végétaux. Le jardin de la poterie, créé en 1999 par deux potiers-céramistes, ouvre ses portes au profit de la recherche médicale ” vaincre le cancer du sein “. Les recettes seront reversées au centre François Baclesse.

Les visiteurs pourront y apercevoir un… Le jardin de la poterie, créé en 1999 par deux potiers-céramistes, ouvre ses portes au profit de la recherche médicale ” vaincre le cancer du sein “. Les recettes seront reversées au centre François Baclesse.

Les visiteurs pourront y apercevoir un jardin d’ombre, (collection de fougères, podophyllum…), un jardin de graviers, espace minimaliste et reposant entouré de murs végétaux. Lithaire 44 route de Prétot Montsenelle

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Montsenelle Autres Lieu Montsenelle Adresse Lithaire 44 route de Prétot Ville Montsenelle lieuville Lithaire 44 route de Prétot Montsenelle Departement Manche

Montsenelle Montsenelle Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsenelle/

Ouverture du jardin de la poterie au profit de la recherche médicale Montsenelle 2022-05-21 was last modified: by Ouverture du jardin de la poterie au profit de la recherche médicale Montsenelle Montsenelle 21 mai 2022 manche Montsenelle

Montsenelle Manche