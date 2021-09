Meung-sur-loire Jardin de la Folie Hubert Meung-sur-Loire Ouverture du Jardin de la Folie Hubert Jardin de la Folie Hubert Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Le Jardin de la Folie Hubert, dont l’ouverture au public s’est faite pour la première fois à l’été 2021, vous rouvre ses portes pour deux week-ends exceptionnels! Si vous avez manqué la visite cet été, deux week-ends de rattrapage en septembre, donc celui des Journées Européennes du Patrimoine. Au fil de votre promenade dans ce parc de 2 hectares, vous pourrez découvrir des arbres tricentenaires, des bassins d’eau des Mauves, mais aussi des jardins présentant des collections de Fuchsias, d’Orchidées, de Cactées, de plantes méditerranéennes et quelques surprises. Admirez les surprenantes variétés botaniques, les hybrides ou encore les coups de cœur des propriétaires, de véritables passionnés de botanique. Sur présentation du Passe sanitaire

Voir https://www.lafoliehubert.com/

