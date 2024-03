Ouverture du Jardin de La Belle Etoile Le Jardin de La Belle Etoile Saintes, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

En Juin 2024, La Belle Étoile inaugure son jardin pédagogique réalisé par Cédric Tissot-Renaud. Artiste sauvage et cultivé, Cédric Tissot-Renaud est en résidence à La Belle Étoile pour concevoir un jardin résilient en plein cœur de Ville. Plantation d’une saulaie, réalisation de structures en osier, toilettes sèches, pompe solaire, four solaire. Mandala en permaculture, poulailler, récupération des eaux de pluie, compost… Un espace de vie ouvert à tous pour prendre le temps de se poser, se « pauser » et écouter chanter le rythme des saisons.

Le Jardin de La Belle Etoile Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 08 07 41 92 http://www.belle-etoile-saintes.com https://www.facebook.com/people/La-Belle-Etoile-une-maison-fertile-%25C3%25A0-Saintes/100063685323598/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 07 41 92 »}] La Belle Etoile, une maison fertile en plein cœur de Ville de Saintes abrite de nombreuses activités : chambres d’hôtes, salon de thé, Oasis de Créateurs, Espaces bien-être, salle de réunion, jardin. par le Vallon des Arènes

©Michel Dune