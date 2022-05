ouverture du jardin au profit de la fondation Charles Nicolle Le Jardin Secret De Pan Évreux Catégories d’évènement: Eure

du samedi 18 juin au dimanche 19 juin à Le Jardin Secret De Pan

Ouverture exceptionnelle au profit de la fondation Charles Nicolle avec le collectif des mains vertes du coeur. Vous pourrez découvrir le jardin mais également d’autres… et soutenir la fondation Charles Nicolle. Cette action est totalement bénévole, les fonds recueillis sont remis à la FONDATION CHARLES NICOLLE intégralement et immédiatement après l’événement. Ce don à l’ordre de la Fondation, donne lieu à un reçu fiscal qui permet d’obtenir un crédit d’impôt à hauteur de 66 % du montant versé le jardin sera ouvert le 18 et 19 juin de 14h à 18h Découvrez les jardins du collectif : [https://lesmainsvertesducoeur.fr/MVC/jardins.php](https://lesmainsvertesducoeur.fr/MVC/jardins.php) Lien concernant le jardin: [https://lesmainsvertesducoeur.fr/MVC/Demarest/Demarest-5.php](https://lesmainsvertesducoeur.fr/MVC/Demarest/Demarest-5.php)

Le Jardin Secret De Pan 10 Impasse du champ d'enfer 27000 Evreux Évreux Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T18:00:00

