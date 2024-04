Ouverture du jardin « À la croisée des sens » À la croisée des sens Fontaine-Française, samedi 1 juin 2024.

Ouverture du jardin « À la croisée des sens » À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », nous vous invitons à venir visiter ce jardin de saveurs et de savoir où fleurissent et poussent des concerts des plantes compagnes et complices. 1 et 2 juin À la croisée des sens Entrée : 4 €, cette somme sera reversée à l’association « Jardins et Santé » | Gratuit pour les moins de 12 ans | Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés | Pas de W.C disponible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », nous vous invitons à venir visiter ce jardin de saveurs et de savoir où fleurissent et poussent des concerts des plantes compagnes et complices.

Un sens de l’observation ainsi qu’une bonne connaissance des plantes et de leurs besoins ont poussé la créatrice de ce jardin à « marier » légumes et fleurs.

L’aspect est non seulement charmant, mais les plantes poussent et se nourrissent de ces rapprochements. Les qualités d’une fleur servent les intérêts d’une autre plante !

Avec la foi de jardinière qui l’anime, la propriétaire partagera ses astuces et sa science des associations bénéfiques pour assurer la santé du jardin et celle de ses utilisateurs.

Nous vous attendons nombreux !

À noter :

Les visites sont guidées et commentées.

Notre jardin reste accessible uniquement sur rendez-vous du 01 mai au 30 septembre 2024.

À la croisée des sens 32, rue Henry Berger 21610 Fontaine Française Fontaine-Française 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 75 92 95 Ce jardin, ouvert depuis dix ans, est refuge de la LPO (Ligue de protection des oiseaux). C’est aussi un jardin plein de nouveautés pour favoriser les cinq sens : sentir, voir, écouter la musique des oiseaux, goûter, toucher. Le stationnement est possible sur le trottoir | Des places de parking seront balisées.

© Odile et Jean-Michel Legros