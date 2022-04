Ouverture du Four à Pain Four à Pain de La Papinière Treize-Septiers Catégories d’évènement: Treize-Septiers

Vendée

Ouverture du Four à Pain Four à Pain de La Papinière, 15 mai 2022, Treize-Septiers. Ouverture du Four à Pain

Four à Pain de La Papinière, le dimanche 15 mai à 09:00

Venez rencontrer nos anciens boulangers au four à pain de la Papinière le dimanche 15 mai 2022. Envie de déguster une brioche, un pain ou un préfou cuits au feu de bois ? Four à Pain de La Papinière Rue Gastinayre 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T17:00:00

