Plougonvelin Finistère Le Fort de Bertheaume rouvre ses portes pour les visites et les chasses au Trésor. Tous les jours en été de 11h à 18h. animation@plougonvelin.fr https://www.fort-de-bertheaume.bzh/ Le Fort de Bertheaume rouvre ses portes pour les visites et les chasses au Trésor. Tous les jours en été de 11h à 18h. Rue de Bertheaume Fort de Bertheaume Plougonvelin

