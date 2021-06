Frayssinhes Frayssinhes Frayssinhes, Lot Ouverture du Festiv’arts avec les Dominos Frayssinhes Frayssinhes Catégories d’évènement: Frayssinhes

Ouverture du Festiv'arts avec les Dominos Frayssinhes, 2 juillet 2021

Frayssinhes Lot Le CLAC de Lavalade propose l’orchestre les Dominos qui jouera des musiques variées, passant des années 80 à de la musique sud américaine ou aux bourrées auvergnates. Buvette et restauration sur place.

+33 7 66 19 59 70

