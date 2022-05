Ouverture du Festival Vis-à-Vis Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau, 4 juin 2022, Chambéry.

Ouverture du Festival Vis-à-Vis

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, le samedi 4 juin à 14:30

Martin Rueff est professeur à l’université de Genève, mais aussi poète, critique et traducteur ; il est l’une des figures les plus importantes dans les études littéraires actuelles, et l’un des chercheurs les plus exemplaires de l’ouverture de la littérature à un champ culturel beaucoup plus large, intéressant directement les sciences humaines. _Président de la Société Jean-Jacques Rousseau, Martin Rueff est un spécialiste incontournable de Rousseau et de l’anthropologie morale des classiques, mais aussi l’un des éditeurs des œuvres de Claude Lévi-Strauss et de celles de Michel Foucault en Pléiade_. _Evénement organisé dans le cadre du Festival Vis-à-Vis (4-5 juin, 2-3 juillet, 17-18 septembre) aux Charmettes. Programmation conçue avec le Circolo dei lettori de Turin._

Entrée libre

Martin Rueff introduit le Festival

Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:00:00