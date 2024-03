Ouverture du Festival Ribambelle Rue de Suède et Norvège Caen, mercredi 6 mars 2024.

Ouverture du Festival Ribambelle Rue de Suède et Norvège Caen Calvados

Cette 26ème édition du Festival jeune public 0-12 ans Ribambelle s’ouvre pendant les vacances d’hiver à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville (BAT) à Caen avec au programme une émission spéciale de Radio Champ Exquis consacrée à l’auteur, acteur et metteur en scène Sylvain Levey à retrouver en direct dans le Modularium de 15h à 17h.Deux représentations du spectacle Ricochets (Théâtre le Grand Bleu) à retrouver dans l’Auditorium à 16h et 17h30.

Il faudra attendre la soirée du vendredi 8 mars pour vivre l’ouverture au Théâtre du Champ Exquis-même avec le spectacle burlesque et sonore Quatre fois rien (Joe Sature et ses joyeux osselets).

Cette 26ème édition du Festival jeune public 0-12 ans Ribambelle s’ouvre pendant les vacances d’hiver à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville (BAT) à Caen avec au programme une émission spéciale de Radio Champ Exquis consacrée à l’auteur, acteur et metteur en scène Sylvain Levey à retrouver en direct dans le Modularium de 15h à 17h.Deux représentations du spectacle Ricochets (Théâtre le Grand Bleu) à retrouver dans l’Auditorium à 16h et 17h30.

Il faudra attendre la soirée du vendredi 8 mars pour vivre l’ouverture au Théâtre du Champ Exquis-même avec le spectacle burlesque et sonore Quatre fois rien (Joe Sature et ses joyeux osselets). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06 18:30:00

Rue de Suède et Norvège Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Caen 14000 Calvados Normandie

L’événement Ouverture du Festival Ribambelle Caen a été mis à jour le 2024-03-01 par Calvados Attractivité