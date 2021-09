OUVERTURE du festival POC à la Casa Consolat ! Casa Consolat, 1 octobre 2021, Marseille.

Ami.e.s bienvenu.e.s c’est l’ouverture des POC ! A la Casa Consolat nous vous avons préparé une semaine de festivités… Mais commençons par le début : – La cantine vous accueillera de 12h à 14h ! Au menu du vendredi : poisson – A 16h : Vernissage de l’exposition : Sorcière // Stregoneria, au Garage Imaginaire Venez y découvrir les aquarelles, dessins et peintures de Marie Passarelli. “ART SORCIERE. Le pouvoir de la sorcière c’est de vivre en conscience une féminité libre, puissante et engagée, de renforcer son lien à l’autre, à la nature et au reste du monde, grâce à l’essence de l’énergie d’amour, à la puissance de l’esprit sur la matière, sa transformation. ART QUEER. Le bizarre, l’incongru, l’hybride, le monstrueux constituent une part importante des contenus mythiques de l’humanité. Les ambiguïtés y sont nombreuses. Les frontières entre les règnes vivants apparaissent comme des figures subversives, elles ont le pouvoir de remettre en question la norme et permettent la promesse d’un renouveau, d’un dépassement des oppositions, d’une émancipation.” – De 21h à 23h : Concert de BemBrasil + invités ! Bem Brasil réunit des musiciens autour du répertoire du Choro, du Samba et d’autres des innombrables rythmes de la musique Brésilienne. Un riche dialogue musical se crée alors autour des mélodies accrocheuses et chaloupées pour un résultat irrésistiblement réjouissant ! Seba Yahia : Mandoline Grégoire Gerin : Clarinette Wim Welker : Guitare 7 cordes Louise Levayer : Pandeiro Entrée à prix libre, conseillé 5€ – Restauration sur place avec des snacks fusion Japon-Brésil !

Prix libre (5€ conseillé)

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille



