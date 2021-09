Ouverture du festival – “Pekâne” par Thierno DIALLO et Nicolas POISSON Corgirnon (52500), 8 octobre 2021, Chamonix-Mont-Blanc.

Ouverture du festival – “Pekâne” par Thierno DIALLO et Nicolas POISSON

Corgirnon (52500), le vendredi 8 octobre à 20:30

_Thierno DIALLO est né au Sénégal. Comme tout le monde, il a eu 2 grands –mères. L’une était Wolof et l’autre Peule ; c’est ainsi qu’il est devenu plus bavard qu’un griot ! Aujourd’hui, il conte des mythes, des épopées et récits d’Afrique de l’Ouest qu’il a revisités entre tradition et modernité. Avec talent, il chante, scande, raconte. Pour cette création, il a choisi 2 récits à travers les parcours héroïques de Sékou BALLI et de Ballia DIERI._ _Nicolas POISSON est compositeur et multi-instrumentiste ; il commence le violon à 6 ans et lui préfère ensuite la guitare électrique. Son parcours le conduit vers les musiques actuelles, rock ou électro-acoustiques, aussi minimalistes qu’orchestrales. Sa musique transcende les genres et se construit comme un voyage cinématique, tout à la fois fragile et mystérieux_ “Pekâne” ——– Le long du fleuve Sénégal, les récits se créent et se recréent depuis des siècles … Ils s’adaptent et évoluent, depuis la parole des ancêtres jusqu’à celle, scandée, de la jeunesse des quartiers métissés. Avec ses histoires, Thierno DIALLO met à l’honneur la puissance des femmes, la beauté dangereuse du fleuve, les rêves d’émancipation, le désir d’intégration, l’amour qui s’affranchit des frontières. Avec une gouaille qui personnifie, trouble et emporte, le conteur nous offre un spectacle tout à la fois sobre et considérable. Pour intensifier le récit, la musique instrumentale et électro de Nicolas Poisson nous embarque pour un voyage… organique !. _Ce spectacle a bénéficié du regard et de l’accompagnement artistique de Myriam Pellicane de la « Compagnie Izidoria »._

Plein tarif : 10 € – Tarif réduit : 7 € (adhérents Foyers Ruraux, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap…) / Réservation obligatoire auprès de la FDFR 52 / Pass sanitaire nécessaire

Création 2021 / 1ère en France – Récits épiques d’Afrique de l’Ouest

Corgirnon (52500) Salle de convivialité Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:30:00 2021-10-08T22:00:00