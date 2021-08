Ouverture du festival Kuckuck Bouxwiller, 9 septembre 2021, Bouxwiller.

Bouxwiller Bas-Rhin

Ouverture du festival et vernissage de l’exposition Dédoublement Fluidique

Le dessinateur Johanny MELLOUL propose une expérience originale en collaboration avec les habitants de Bouxwiller et le photographe Benoît de CARPENTIER. Le cadre du festival fournit un prétexte idéal à l’artiste pour assouvir ses pulsions voyeuristes. Il propose d’essaimer chez l’habitant et dans les commerces de Bouxwiller une série de dessins réalisés spécialement pour ce projet. Un soin fétichiste est apporté à la mise en situation de ces dessins, ensuite photographiés dans leurs lieux d’accueil en présence de leurs hôtes, pudiques et néanmoins consentants.

Faufilez-vous dans les intérieurs « bouxiens » pour découvrir cette exposition.

Johanny MELLOUL

Exposition en entrée libre, à retrouver jusqu’au 26 juin 2022 partout dans la ville.

Feuille de route disponible au Musée du Pays de Hanau, à Bouxwiller.

