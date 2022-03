Ouverture du Festival des Jardins Métissés Parc de Wesserling Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Parc de Wesserling, le dimanche 5 juin à 10:00

Cette année, le Parc de Wesserling vous invite à vous aventurer en Asie dans les Jardins des Merveilles, un thème inspiré du « Livre des merveilles » de l’explorateur Marco Polo ! Vous pourrez découvrir l’histoire du grand Kubilai Khan, ancien empereur de Chine, qui gouverna de nombreux territoires asiatiques… Au fil de votre balade dans ces grands espaces, vous retrouverez dans nos jardins plusieurs éléments et créations s’inspirant de ce récit. **Au programme :** * Visites guidées des jardins (compris dans le tarif d’entrée, hors groupes) * Un étonnant sentier pieds-nus et sensoriel * Un extraordinaire potager textile et pédagogique * Un parcours de découverte pour enfant : Héridou * Des événements jardins (Fête du Sentier Pieds-Nus, Féeries Nocturnes au Jardin, Fête du potager…)

Tarifs : Adulte : 11€ ; Enfant (4-17 ans) : 6,5€ ; Enfant (-4 ans) : gratuit

Pour la vingtième année consécutive, le Parc de Wesserling accueille le Festival des Jardins Métissés, un événement permettant de découvrir des jardins extraordinaires et éphémères. Parc de Wesserling Rue du Parc, Husseren-Wesserling, Haut-Rhin, Grand Est Husseren-Wesserling Haut-Rhin

