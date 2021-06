Paris Cinéma Louxor Paris OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES Cinéma Louxor Paris Catégorie d’évènement: Paris

DE LÉOS CARAX avec Adam Driver, Marion Cotillard USA, france – 2021 – 2H20 – vostf Compétition officielle Cannes 2021 L’histoire d’un couple hollywoodien – Henry, comédien, et Ann, chanteuse – dont la vie va être bouleversée par la naissance de leur fille, Annette, une enfant « au destin exceptionnel ». « Avec Marion Cotillard et Adam Driver à l’écran, les Sparks au scénario et à la musique, la chef opératrice Caroline Champetier à l’image et l’imprévisible Carax en grand manitou. » Télérama Retransmission en direct de la montée des marches du festival de Cannes suivie de la projection de Annette en simultané. Cinéma Louxor 170 boulevard de Magenta 75010 Paris Paris Paris

2021-07-06T19:00:00 2021-07-06T23:00:00

