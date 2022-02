Ouverture du festival Africajarc, scène découverte : Sékou Trio Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

Lot

Ouverture du festival Africajarc, scène découverte : Sékou Trio Cajarc, 21 juillet 2022, Cajarc. Ouverture du festival Africajarc, scène découverte : Sékou Trio Cajarc

2022-07-21 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-21

Cajarc Lot Inspiré par le jazz et le funk, le groupe Sékou Trio modernise l’art de la kora. Après avoir enthousiasmé le public de Villefranche-de-Rouergue en septembre dernier pour les Escales d’Africajarc, Sékou Kouyaté, Étienne Kermarc et Wendlavim Zabsonné reviennent à Africajarc pour inaugurer l’édition 2022 ! +33 5 65 34 06 25 @africajarc

Cajarc

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cajarc, Lot Autres Lieu Cajarc Adresse Ville Cajarc lieuville Cajarc Departement Lot

Cajarc Cajarc Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cajarc/

Ouverture du festival Africajarc, scène découverte : Sékou Trio Cajarc 2022-07-21 was last modified: by Ouverture du festival Africajarc, scène découverte : Sékou Trio Cajarc Cajarc 21 juillet 2022 Cajarc Lot

Cajarc Lot