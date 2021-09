Rouffach Rouffach Haut-Rhin, Rouffach Ouverture du cloître des Récollets Rouffach Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

L'ouverture du cloître permettra de découvrir l'histoire riche et mouvementée de ce site monastique datant du XIIIe siècle, qui abrite un cadran solaire avec fresque astronomique daté du XVIIe siècle.

