du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de montclair Adultes: 5 euros. Gratuit moins de 18 ans.

Promenade libre dans le parc et évocation du bicentenaire de la mort de Napoléon: saynète dans le salon Empire, maquette d’une bataille de la Grande Armée au cuvage, atelier soldats de plomb à la cave Domaine de montclair 1 route de Montclair Pommiers Rhône

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

