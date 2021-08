Champtocé-sur-Loire Château de Gilles de Rais Champtocé-sur-Loire, Maine-et-Loire Ouverture du Château de Gilles de Rais à Champtocé-sur-Loire Château de Gilles de Rais Champtocé-sur-Loire Catégories d’évènement: Champtocé-sur-Loire

Maine-et-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Gilles de Rais

Le camp médiéval de l’Association Croix de Sable sera déployé pour les Journées du Patrimoine. Nous préparons différents ateliers de sensibilisation à l’époque médiévale : le barbier chirurgien, le travail du cuir, la calligraphie, l’apiculture, … Nous accueillerons l’auteur Moca (Julien Dérouet dans la vraie vie) qui dédicacera son livre pour enfants « Tao et Zoé découvrent les chevaliers ». Il est probable que Marie Goudet de l’Arche en Laine soit présente également. Des sculpteurs pourraient aussi être de la fête. D’ici septembre, nous communiquerons le programme complet par le biais de notre page Facebook.

le site n’est pas praticable pour un fauteuil roulant

Pénétrez dans la cour du château et vivez un instant à l'époque médiévale

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

