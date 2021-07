Canaples Canaples Canaples, Somme Ouverture du Château de Canaples Canaples Canaples Catégories d’évènement: Canaples

Canaples Somme Canaples Ouverture du Château de Canaples du 15 juillet au 31 août. Venez découvrir le parc à l’anglaise de 5 hectares mais aussi de la visite de l’aile Est du château.

Cette demeure de la Belle Époque a été conçue en 1898 par l’architecte Bienaimé pour une famille de Beauval qui fit fortune avec l’exploitation du phosphate.

Le château est construit en pierre de Savonnières que l’on fît venir de Lorraine par la voie ferrée. Ouverture tous les jours, sauf le mardi, de 13h à 19h avec une dernière entrée à 18h.

Tarif : 3€ par personne – gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

Gratuité pour les personnes en situation de handicap et possibilité d'un parking à l'intérieur pour plus de facilités.

