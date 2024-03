Ouverture du Château d’Argoeuves Argœuves, samedi 21 septembre 2024.

Ouverture du Château d’Argoeuves Argœuves Somme

Pour la huitième année consécutive le château d’Argoeuves vous ouvre ses portes pour des visites à partir du lundi 1er juillet 2024.

Ouverture du lundi 1er juillet au mercredi 31 juillet tous les jours (sauf les samedis 6, 16, 19 et 27 juillet)

du lundi 19 août au vendredi 30 août tous les jours (sauf le samedi 24 août)

et les 21 et 22 septembre pour les journées européennes du patrimoine.

Vous aurez la possibilité d’accéder à l’extérieur du château avec son parc et ses dépendances, le pigeonnier et la serre de 12h à 18h.

L’accès est gratuit. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 12:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

19 grande rue

Argœuves 80470 Somme Hauts-de-France florencedelimerville@hotmail.fr

L’événement Ouverture du Château d’Argoeuves Argœuves a été mis à jour le 2024-03-13 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Nièvre & Somme