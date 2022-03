Ouverture du château Château de Champs-sur-Marne, 14 mai 2022, Champs-sur-Marne.

Ouverture du château

Château de Champs-sur-Marne, le samedi 14 mai à 19:00

Situé au cœur d’un domaine de 85 hectares, le château de Champs-sur-Marne est construit par l’architecte Jean-Baptiste Bullet de Chamblain entre 1703 et 1707 pour Paul Poisson de Bourvallais, un financier du roi Louis XIV. Tout comme Versailles ou Vaux-le-Vicomte au XVIIe siècle, Champs est le prototype de l’architecture néo-classique, propre aux maisons de plaisance du siècle des Lumières. Par la distribution novatrice de ses pièces, son ouverture sur les jardins, il devient l’exemple même du confort. De 1739 à 1763, le château est occupé par le duc Louis César de la Vallière qui le loue à la marquise de Pompadour entre 1757 et 1759. De cette période, le château conserve de merveilleux décors rocaille, ou encore un exceptionnel décor de boiseries peint par Christophe Huet dans le Salon Chinois, signe de l’ouverture de l’Europe au monde au XVIIIe siècle. Entièrement vidé de son mobilier à la Révolution Française, le château a été remeublé à la fin du XIXe siècle par Louis et Louise Cahen d’Anvers, tous deux issus de grandes familles de banquiers internationaux. Cet ensemble mobilier du XVIIIe siècle de qualité exceptionnelle et soigneusement choisi est signé par les plus grands noms de l’ébénisterie du siècle des Lumières. Ainsi restauré, le château devient alors le centre d’une sociabilité mondaine de la Belle Epoque et accueille notamment Marcel Proust, Alphonse XIII d’Espagne ou encore les Rothschild. Le château est présenté au public tel qu’il a été légué à l’Etat en 1935 par son dernier propriétaire, Charles Cahen d’Anvers. Elle servit alors et jusqu’en 1974 de résidence pour les chefs d’Etats étrangers en visite officielle en France, notamment les chefs d’Etats africains accueillis par Charles De Gaulle dans les années 1960.

Entrée libre, jauge de 200 visiteurs à la fois dans le château.

Le château de Champs-sur-Marne construit au début du XVIIIe siècle situé à 18 km de Paris est l’un des châteaux les plus meublé et le plus chaleureux d’Ile de France.

Château de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00