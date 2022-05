Ouverture du “Cercle Immense” de la Saline royale Saline Royale d’Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’évènement: Arc-et-Senans

Un “Cercle Immense”, inspiré par son architecte Claude Nicolas Ledoux, lui qui a rêvé, au 18e siècle, d’une ville idéale en forme de cercle autour de sa manufacture. Ce projet place la Saline royale comme un laboratoire des métiers du paysage alliant expérimentation, économie circulaire, pédagogie et haute qualité environnementale. Le parcours de visite s’enrichit de 5 hectares de jardins grâce à un aménagement paysager conçu par l’agence Vincent Mayot et Leïla Toussaint, leur équipe et par le célèbre jardinier paysagiste Gilles Clément. Le “Cercle Immense” se traduit par : -Une transformation des jardins éphémères en jardins permanents en mouvement dans le demi-cercle existant. -10 nouveaux jardins thématiques et pédagogiques dans le 2e demi-cercle. -10 jardins éphémères qui composeront le Festival des jardins pensé chaque année par les étudiants paysagistes. -Une prairie centrale, un jardin représentatif des écosystèmes présents dans l’arc jurassien, une promenade comestible et une promenade poétique.

Gratuit -6 ans| Enfants de 6 à 15 ans : 8 € | Jeunes de 16 à 25 ans, Étudiants, demandeurs d'emploi, minima sociaux, personnes à mobilité réduite | Adulte : 13 €

Un projet unique d'évolution d'un site UNESCO en un îlot de biodiversité ! Saline Royale d'Arc-et-Senans

