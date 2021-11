Eguisheim Eguisheim Eguisheim, Haut-Rhin Ouverture du calendrier de l’Avent Eguisheim Eguisheim Catégories d’évènement: Eguisheim

Haut-Rhin

Ouverture du calendrier de l’Avent Eguisheim, 1 décembre 2021, Eguisheim. Ouverture du calendrier de l’Avent Eguisheim

2021-12-01 18:00:00 – 2021-12-24 18:15:00

Chaque soir à 18h00, petits et grands sont attendus sur la place centrale du village pour l'ouverture d'une fenêtre du calendrier de l'Avent qui laissera apparaitre une image d'Eguisheim.

Détails Catégories d’évènement: Eguisheim, Haut-Rhin Autres Lieu Eguisheim Adresse Ville Eguisheim lieuville Eguisheim