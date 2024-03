Ouverture du Cabaret le Cristaldo Cabaret le Cristaldo Monclar, vendredi 5 avril 2024.

Ouverture du Cabaret le Cristaldo Cabaret le Cristaldo Monclar Lot-et-Garonne

Dans la salle mythique des anciens Baladins, découvrez un spectacle mêlant danse, chant et performance artistique, avec la transformiste Cristal.

Diners-spectacle tous les vendredis et samedis soir, et déjeuner-spectacle le dimanche midi.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

Cabaret le Cristaldo 14 Rue du 11 Novembre 1918

Monclar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@cabaret-le-cristaldo.fr

