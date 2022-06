Ouverture du 58e Festival International de Folklore, 8 juillet 2022, .

Ouverture du 58e Festival International de Folklore



2022-07-08 18:45:00 18:45:00 – 2022-07-08

58e Festival International de Folklore.



• 18h45 – Cérémonie d’ouverture

C’est ici que tout commence !

Nous accueillons chaleureusement les ensembles folkloriques venus nous rendre visite dans notre belle cité phocéenne. Un moment solennel et convivial au cours duquel vous entendrez inévitablement retenir l’hymne officiel du Festival !

En présence des ensembles folkloriques internationaux et de la France.

Théâtre du Festival



• 20h00 – Souper régional

En famille, seul ou entre amis, plongez dans l’ambiance festive, musicale et gourmande de cette soirée animée par tous les artistes. Un premier temps fort à ne pas manquer pour lancer le début des festivités ! Restauration sur place : plats provençaux, pizzas, sandwichs, baraque à frites…

Centre de culture provençale



• 22h00 – Concert des Golden Goat

La soirée se prolongera en musique au rythme des sonorités irlandaises traditionnelles des Golden Goat : flûtes, cornemuse, violon, percussions, guitare, basse, chant… Ambiance festive et dansante assurée.

Centre de culture provençale

Vendredi 8 juillet : Ouverture du 58e Festival International de Folklore, souper régional et concert des Golden Goat.

58e Festival International de Folklore.



• 18h45 – Cérémonie d’ouverture

C’est ici que tout commence !

Nous accueillons chaleureusement les ensembles folkloriques venus nous rendre visite dans notre belle cité phocéenne. Un moment solennel et convivial au cours duquel vous entendrez inévitablement retenir l’hymne officiel du Festival !

En présence des ensembles folkloriques internationaux et de la France.

Théâtre du Festival



• 20h00 – Souper régional

En famille, seul ou entre amis, plongez dans l’ambiance festive, musicale et gourmande de cette soirée animée par tous les artistes. Un premier temps fort à ne pas manquer pour lancer le début des festivités ! Restauration sur place : plats provençaux, pizzas, sandwichs, baraque à frites…

Centre de culture provençale



• 22h00 – Concert des Golden Goat

La soirée se prolongera en musique au rythme des sonorités irlandaises traditionnelles des Golden Goat : flûtes, cornemuse, violon, percussions, guitare, basse, chant… Ambiance festive et dansante assurée.

Centre de culture provençale

dernière mise à jour : 2022-06-14 par