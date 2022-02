OUVERTURE DU 500ÈME ANNIVERSAIRE DE JOACHIM DU BELLAY Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou Pour célébrer les 500 ans de la naissance de Joachim du Bellay, Les Amis du Petit Lyré ont concocté un programme riche en conférences, animations et spectacles autour de la Renaissance et de notre illustre poète angevin.

Pour débuter ce programme, rendez-vous le vendredi 11 mars : à 17h : présentation de la cuvée des 500 ans de la naissance de Joachim du Bellay. Une cuvée élaborée par le Domaine du Moulin Giron avec vins blancs et rouges, issus de 2 cépages plantés sur les terres natales du poète et en AOC Anjou du Val de Loire. à 18h : ouverture du programme de conférences avec une conférence “Danses récréatives à la Renaissance” donnée par Robin Joly, artiste musicien et danseur.

Une immersion dans l’univers concret des interprètes de danseries en quête de la corrélation entre musique et danse. (au théâtre St Pierre à côté de la mairie) à 20h30 (salle des Tilleuls) : spectacle avec la Compagnie Outer Mesure et les Compagnones Studiantes. Un ensemble de chants, danses anciennes et musiques spécialisé dans le répertoire Renaissance. Ce spectacle sera suivi d’un bal Renaissance. Une découverte des danses de la Renaissance : branles, ballets, pavanes… 2022 célèbre les 500 ans de la naissance du poète Joachim du Bellay ! amispetitlyre@gmail.com https://museejoachimdubellay.com/ Pour célébrer les 500 ans de la naissance de Joachim du Bellay, Les Amis du Petit Lyré ont concocté un programme riche en conférences, animations et spectacles autour de la Renaissance et de notre illustre poète angevin.

