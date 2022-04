OUVERTURE DES SITES 8 AVRIL angles sur l’anglin Angles-sur-l'Anglin Catégories d’évènement: Angles-sur-l'Anglin

le vendredi 8 avril à 10:00

Ouverture du Roc aux sorciers et de la Forteresse d’Angles sur l’anglin Vendredi 8 avril 2022 Horaire 2022 Avril – mai – juin : du mardi au dimanche/ 10:00-12:30 et 13:30-18:00 juillet-août : Tous les jours/ 10:00 – 19:00

Tarif billet jumelé : 10€ adulte et 6€ enfant

2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T18:00:00

