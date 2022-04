OUVERTURE DES SERRES AU DOMAINE DES EAUX BLEUES DE LIVERDUN Liverdun Liverdun Catégories d’évènement: Liverdun

Liverdun Meurthe-et-Moselle Liverdun Vous trouverez au Domaine des Eaux Bleues pour sa Grande Vente une large variété de plants de fleurs et de légumes, dont un espace bio, vivaces, suspensions, arbustes,… Ouverture des serres du lundi au samedi ainsi que les jours fériés sauf le 1er mai et les dimanches. cba@eauxbleues.com +33 3 83 24 69 00 http://www.eauxbleues.fr/ Route de Villey St Etienne DOMAINE DES EAUX BLEUES La Garenne Liverdun

