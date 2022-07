Ouverture des rencontres-promenades Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, 15 juillet 2022, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel.

Ouverture des rencontres-promenades

Camps-Saint-Mathurin-Léobazel

2022-07-15 – 2022-07-15

15 h : ouverture à l’ancienne mairie (école) de Saint-Mathurin, 15 H 35 : promenade dans le pré derrière l’église romane, 15 h 45 : Joséphine Baker et sa tribu arc-en-ciel par A. de Saint-Exupéry, 16 H10 : à la Bitarelle, devant la boutique. Histoire de la ferme de la Bitarelle ( conversion à la fabrique de chanvre avec du tourisme à la ferme, 16 H 30 : marche jusqu’à la grange du haut. Moment privilégié : rencontre avec Willem et Medhi Holtrop, 17 H 15 : André Louis fondateur de l’agriculture bio. Echange avec la ferme de la Bitarelle, la ferme de Blandine, la ferme de l’Union, et la ferme Lou Roc, 18 H 30 : promenade jusqu’au rocher du peintre, 18 H 45 : musique avec Laurent Pascal. Eveil des oreilles à l’harmonica cubiste et la musique chauve, de Jean Dubuffet, 19 H 38 : soirée au lac de Camps, 20 H : dîner au plan d’eau (produits locaux par le restaurant du lac). 21 H 38 : le cinéaste et écrivain FJ Ossang et M. Collery. 22 H 30 : film écologiste de René Clair.

Le président de Nuage vert, Laurent Gervereau, propose l’ouverture des rencontres-promenades à l’ancienne mairie-école de Saint-Mathurin

