2022-06-04 10:30:00 – 2022-06-06 17:00:00

Vierville-sur-Mer Calvados Ouverture des passerelles au public pour que les personnes sachent à quoi les passerelles servaient.

L’Association sera présente pour tout vous expliquer et le public pourra prendre des photos dans une jeep qui sera sur les passerelles Les passerelles sont classées monuments Historiques depuis cette année. Ouverture des passerelles au public pour que les personnes sachent à quoi les passerelles servaient.

mc-costy@hotmail.fr +33 6 36 18 85 12

L’Association sera présente pour tout vous expliquer et le public pourra prendre des photos dans une jeep qui sera sur les passerelles Les passerelles sont classées monuments Historiques depuis cette année. Vierville-sur-Mer

