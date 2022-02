Ouverture des jeux, le spectacle « du simple au double » Cajarc, 19 février 2022, Cajarc.

Pour qui : famille, à partir de 2 ans // Tarif : gratuit

« Top départ ! » Nous invitons petits et grands à partager le coup d’envoi de cette nouvelle édition de Graines de Moutards ! Au programme : • La découverte et la visite commentée en avant-première de l’exposition L’Aire de jeux (cf. page suivante). • Le spectacle Du simple au double de la compagnie Embrouillamini (danse, cirque, hip-hop). Elda et Marthe ont chacune une tête, deux bras et deux jambes et pourtant, elles ne semblent parfois n’avoir qu’un corps pour deux ! Dans une gestuelle décalée, remplie de tics et de tocs, elles dansent, se balancent, se figent, s’agglutinent, se coincent, se coïncident, se confondent, se perdent et se ressemblent.

Goûter offert

Présenté par la Maison des arts Georges et Claude Pompidou et l’Astrolabe Grand –Figeac dans le cadre du festival Graines de Moutards.

reservation@magcp.fr +33 5 65 40 78 19

