Jardins du Muséum à Borderouge, le dimanche 15 mai à 10:00

Ouverture des Jardins du Muséum ——————————- ### Samba Résille + Crimi Après un accueil en musique, on se mettra en jambes avec la batucada toulousaine Samba Résille pour rejoindre les Jardins en bonne compagnie. Depuis 1992, composée de plusieurs dizaines de percussionnistes, cette dernière propose des spectacles de rue pleins de couleurs, de paillettes et d’énergie. Mariant avec générosité des rythmes issus de la tradition populaire du Brésil et des influences métissées (Europe du Sud, Antilles, Maghreb). Après une pause repas bien méritée, on pourra s’essayer à des ateliers de percussions corporelles ou rentrer dans l’intimité d’une Samba Pagode, entre chorale et petite section rythmique. Enfin, cerise sur le potager, le groove arabo-sicilien de Crimi sera là pour finir de nous dépayser. Nouveau projet du saxophoniste-chanteur et compositeur Julien Lesuisse (Mazalda, la Squadra Zeus), le talentueux quartet revisite la chanson traditionnelle sicilienne façon funk teintée de raï. Un hommage vibrant aux musiques populaires italiennes et une vraie déclaration d’amour aux airs méditerranéens.

Gratuit

L’ouverture de la saison des Jardins va se faire à mi-chemin entre l’esprit fiévreux du carnaval de Rio Janeiro et l’ambiance ensoleillée de l’île de Sicile !

Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T17:00:00