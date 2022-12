Ouverture des Jardins des Perrignes Cour-Maugis sur Huisne, 13 avril 2023, Cour-Maugis sur Huisne .

Ouverture des Jardins des Perrignes

Lieu Dit les Perrignes Manoir des Perrignes Saint-Maurice-sur-Huisne Cour-Maugis sur Huisne Orne Manoir des Perrignes Lieu Dit les Perrignes

2023-04-13 14:00:00 14:00:00 – 2023-07-13 18:00:00 18:00:00

Manoir des Perrignes Lieu Dit les Perrignes

Cour-Maugis sur Huisne

Orne

Initialement conçu en jardin à la française, le jardin suit les transformations propres à chaque époque. Jardin vivrier, néogothique, romantique, le jardin à l’anglaise se redessine ensuite par l’intervention de grands paysagistes. Après une longue période de latence, le jardin poursuit son évolution autour du manoir, tourné vers la diversité des espaces et le respect de l’environnement. Zones diverses et espaces différenciés. Du jardin sec au jardin d’eau, des alcôves ombragées aux espaces lumineux, du potager au jardin ornemental et de la prairie-verger aux promenades sous des arbres de collection. Témoignages du passé et nouvelles orientations. Le manoir et le jardin suivent la même déclinaison.

Pratique : visite libre et gratuite de 14h à 18h du lundi au samedi .

veroarguence@yahoo.fr +33 6 15 11 54 22

