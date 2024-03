Ouverture des Jardins de la Régie Ouverture des jardins de la Régie Lailly-en-val, samedi 25 mai 2024.

Ouverture des Jardins de la Régie Les Jardins de la Régie à Lailly-en-Val vous ouvrent leurs portes ! 25 mai – 2 juin Ouverture des jardins de la Régie Voir https://www.lesjardinsdelaregie.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T14:30:00+02:00 – 2024-05-25T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

À Lailly-en-Val, venez découvrir les Jardins de la Régie, un jardin contemporain de 10 000m² créé il y a une dizaine d’années, par des passionnés de botanique et paysage. Le jardin est constitué de plusieurs espaces thématiques. Dès l’entrée, le visiteur est happé dans les 4 carrés ordonnés selon la rose des vents, vient ensuite le jardin d’agrément, puis le potager et son verger.

Les Jardins de la Régie ouvriront leurs portes durant deux week-ends en 2024. Ne manquez pas l’opportunité de (re)découvrir ce surprenant écrin de verdure.

Des visites libres sont proposées, ainsi qu’une promenade matinale en compagnie des propriétaires, suivie d’une collation, dimanche 4 juin 2024 à 8h30 (sur inscription par mail ou téléphone).

Sur demande, possibilité de visites guidées.

Chemin du Gouffre, Lailly-en-val Lailly-en-val 45740 Loiret Centre-Val de Loire

© Les Jardins de la Régie