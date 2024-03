Ouverture des Jardins de Kunheim Jardins privés de Kunheim Kunheim, vendredi 31 mai 2024.

Ouverture des Jardins de Kunheim Des privés tous différents ouvrent leurs portails pour accueillir des passionnés de la botanique, mais aussi un public curieux à la quête de moments de pure beauté. 31 mai – 2 juin Jardins privés de Kunheim

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Artistes et artisans vont prendre possession des lieux. Depuis la halte nautique, des petites balades en bateau seront proposées et une navette vous emmènera vers un des jardins.

Les associations Alsace nature et L’Homme au Service de la Nature participeront à la manifestation.

Une buvette avec petite restauration et pâtisseries sera proposé à la halte nautique : boissons fraîches, saucisses grillées, pâtisseries, café.

Plusieurs sites de pique-nique seront accessibles pour un repas tiré du sac : aires de pique-nique à la halte nautique route de Colmar et à l’entrée sud, rue principale vers Biesheim et au bout de la rue des Pêcheurs sur le chemin de l’halage.

Les jardins peuvent être visités sans ordre fixe, selon les envies des visiteurs.

Programme à venir.

Chiens non admis dans les jardins privés. Visiteurs, merci de respecter les lieux.

Jardins privés de Kunheim 68320 Kunheim Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est https://www.kunheim.fr/Divers/Manifestations/Jardins-ouverts-00084.html

DR