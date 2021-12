Toulouse Jardins du Muséum à Borderouge Haute-Garonne, Toulouse Ouverture des Jardins avec Rio Loco Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Ouverture des Jardins avec Rio Loco Jardins du Muséum à Borderouge, 15 mai 2022, Toulouse.

Jardins du Muséum à Borderouge, le dimanche 15 mai 2022 à 10:00

Le Muséum et le festival Rio Loco s’associent de nouveau pour l’ouverture festive de la saison des Jardins du Muséum. Tout au long de la journée, venez célébrer le réveil des Jardins en musique avec une riche programmation multiculturelle. Des Potagers du monde à la fraîcheur de l’Ombrière, les Jardins vibreront sur des rythmes entraînants. Crédit photo : B.Aïach

Gratuit dans la limite des places disponibles

Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T19:30:00

