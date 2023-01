Ouverture des inscriptions stage de théâtre – DBEC Salles Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Ouverture des inscriptions stage de théâtre – DBEC Salles, 6 février 2023, Salles . Ouverture des inscriptions stage de théâtre – DBEC 6 Rue du Castéra Ecole élémentaire Octave Cazauvielh Salles Gironde Ecole élémentaire Octave Cazauvielh 6 Rue du Castéra

2023-02-06 – 2023-02-10

Ecole élémentaire Octave Cazauvielh 6 Rue du Castéra

Gironde L’association Du Bruit en Coulisses propose un stage de théâtre à destination des adolescents, du 06 au 10 février 2023.

