Ouverture des inscriptions pour un atelier d’écriture Le Parloir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

Vienne

Ouverture des inscriptions pour un atelier d’écriture Le Parloir, 2 mai 2022, Queaux. Ouverture des inscriptions pour un atelier d’écriture

Le Parloir, le lundi 2 mai à 09:00

Animé du 9 au 12 juin par L’association Complément d’Objets sur le thème “Les Objets ont des choses à vous dire” Le Parloir 86150 Queaux Queaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T09:00:00 2022-05-02T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Queaux, Vienne Autres Lieu Le Parloir Adresse 86150 Queaux Ville Queaux lieuville Le Parloir Queaux Departement Vienne

Le Parloir Queaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/queaux/

Ouverture des inscriptions pour un atelier d’écriture Le Parloir 2022-05-02 was last modified: by Ouverture des inscriptions pour un atelier d’écriture Le Parloir Le Parloir 2 mai 2022 Le Parloir Queaux Queaux

Queaux Vienne