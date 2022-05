Ouverture des inscriptions du Trail De Nantes à Montaigu Place de l’Hôtel de ville, 1 mai 2022, Montaigu.

Place de l’Hôtel de ville, le dimanche 1 mai à 08:00

Organisé par l’association Les Runners de la Digue, le Trail de Nantes à Montaigu est une des rares courses en ligne dans la Région des Pays de la Loire. Elle propose 3 formats de course parcourant les bords de Sèvre et Maine entre Nantes et Montaigu-Vendée. Objectifs de cette manifestation sportive à but caritatif : * Faire don des bénéfices à l’Oeuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers * Créer du lien entre Nantes, Montaigu-Vendée et les communes intermédiaires * Sensibiliser le côté éco-responsable de la course nature Pour cette 5ème édition, trois courses au programme : * Ultra Castle Tour, la nouveauté 2022 : 103 km au départ de Nantes à 04h00 * Trail de la Digue, la mythique : 53 km au départ de Nantes à 12h00 * Trail de la Maine, la populaire : 22 km au départ d’Aigrefeuille/Maine à 14h30 Places limitées, inscrivez-vous dès le 1er mai.

Inscriptions en ligne obligatoires

Cinquième édition

Place de l’Hôtel de ville 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu Vendée



2022-05-01T08:00:00 2022-05-01T23:59:00