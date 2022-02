Ouverture des inscriptions aux stages de Voile de Printemps et été Lanrivoaré Lanrivoaré Catégories d’évènement: Finistère

Lanrivoaré Finistère Lanrivoaré Envie de naviguer?

Profitez d’un large choix de stages de Voile printaniers et estivaux, en vous inscrivant dès le 1er mars depuis notre site : nautisme.pays-iroise.bzh npi@ccpi.bzh https://www.nautisme.pays-iroise.bzh/nautisme-en-iroise Envie de naviguer?

