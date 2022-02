Ouverture des grottes et musée de Soyons Soyons Soyons Catégories d’évènement: Ardèche

Soyons

Ouverture des grottes et musée de Soyons Soyons, 14 février 2022, Soyons. Ouverture des grottes et musée de Soyons Grottes : RD86, sortie sud de Soyons 28 rue de l’église Soyons

2022-02-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-25 17:00:00 17:00:00 Grottes : RD86, sortie sud de Soyons 28 rue de l’église

Soyons Ardêche Soyons EUR Entreprenez un fabuleux voyage au cœur de la Préhistoire et du monde souterrain en découvrant deux grottes : une grotte préhistorique et une grotte à concrétions de calcaire. Le musée retrace l’histoire de l’occupation humaine locale depuis la Préhistoire musee.soyons@rhone-crussol.fr +33 4 75 60 88 86 http://www.grottes-musee-soyons.fr/ Grottes : RD86, sortie sud de Soyons 28 rue de l’église Soyons

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Soyons Autres Lieu Soyons Adresse Grottes : RD86, sortie sud de Soyons 28 rue de l'église Ville Soyons lieuville Grottes : RD86, sortie sud de Soyons 28 rue de l'église Soyons Departement Ardêche

Soyons Soyons Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soyons/

Ouverture des grottes et musée de Soyons Soyons 2022-02-14 was last modified: by Ouverture des grottes et musée de Soyons Soyons Soyons 14 février 2022 Ardèche Soyons

Soyons Ardêche