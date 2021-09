Souillac Bibliothèque municipale Lot, Souillac Ouverture des fonds patrimoniaux et écoute de vinyles Bibliothèque municipale Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac

Ouverture des fonds patrimoniaux et écoute de vinyles Bibliothèque municipale, 18 septembre 2021, Souillac. Ouverture des fonds patrimoniaux et écoute de vinyles

le samedi 18 septembre à Bibliothèque municipale

Au troisième étage de la bibliothéque venez découvrir les fonds patrimoniaux pour en apprendre d’avantage sur Souillac ! Les vinyles, du fond de l’association Sim Copans (Souillac en Jazz), vont être mis à disposition pour une écoute libre.

Entrée libre, pass sanitaire

La bibliothèque ouvre les fonds patrimoniaux et propose d’écouter des vinyles. Bibliothèque municipale Rue de la Halle, 46200 Souillac Souillac Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Souillac Autres Lieu Bibliothèque municipale Adresse Rue de la Halle, 46200 Souillac Ville Souillac lieuville Bibliothèque municipale Souillac